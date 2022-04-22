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1 час назад

Легенда сборной России рассказал о последствиях лишения клубов еврокубков

Lenta.ru

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, что отстранение российских клубов от еврокубков негативно скажется на прогрессе футбола в стране. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Александр Мостовой рассказал о негативном влиянии санкций на спорт
Фото: ТАССТАСС

«Одно дело — ты играешь, как говорится, "у себя на районе", а другое дело — с Европой. Конечно, уровень будет падать. И сейчас в некоторых играх это видно. Нам будет не с чем сравнивать», — о таких последствиях рассказал легендарный игрок сборной.

Он также высказал мнение, что футбол не должен становиться жертвой политических решений.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. Команды исключили из розыгрышей всех турниров, в том числе чемпионата мира-2022 в Катаре.

Мостовой выступал за сборную России с 1992 по 2004 год. Полузащитник забил 10 мячей в 50 матчах.

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