Александр Мостовой рассказал о негативном влиянии санкций на спорт

«Одно дело — ты играешь, как говорится, "у себя на районе", а другое дело — с Европой. Конечно, уровень будет падать. И сейчас в некоторых играх это видно. Нам будет не с чем сравнивать», — о таких последствиях рассказал легендарный игрок сборной.