«Интер» вышел в лидеры чемпионата Италии

«Интер» переиграл «Рому» (3:1) в матче 34-го тура итальянской Серии А и возглавил турнирную таблицу чемпионата.
В составе миланцев забитыми мячами отметились Дензел Дюмфрис, Лаутаро Мартинес и Марцело Брозович. У гостей автором единственного мяча на 85-й минуте стал Генрих Мхитарян, голевую передачу ему отдал Элдор Шомуродов, вышедший на замену на 78-й минуте игры.
«Интер» с 72 очками обошел «Милан» (71) на первой строчке турнирной таблицы, команда не проигрывает в чемпионате Италии уже восемь матчей подряд. «Рома» имеет в активе 58 очков и идет на 5-й позиции.