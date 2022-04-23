«Интер» вышел в лидеры чемпионата Италии

«Интер» переиграл «Рому» (3:1) в матче 34-го тура итальянской Серии А и возглавил турнирную таблицу чемпионата.

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В составе миланцев забитыми мячами отметились Дензел Дюмфрис, Лаутаро Мартинес и Марцело Брозович. У гостей автором единственного мяча на 85-й минуте стал Генрих Мхитарян, голевую передачу ему отдал Элдор Шомуродов, вышедший на замену на 78-й минуте игры.