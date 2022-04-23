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1 час назад

«Интер» уверенно обыграл «Рому» и вышел в лидеры чемпионата Италии

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«Интер» переиграл «Рому» (3:1) в матче 34-го тура итальянской Серии А и возглавил турнирную таблицу чемпионата.

«Интер» вышел в лидеры чемпионата Италии
Фото: ReutersReuters

В составе миланцев забитыми мячами отметились Дензел Дюмфрис, Лаутаро Мартинес и Марцело Брозович. У гостей автором единственного мяча на 85-й минуте стал Генрих Мхитарян, голевую передачу ему отдал Элдор Шомуродов, вышедший на замену на 78-й минуте игры.

«Интер» с 72 очками обошел «Милан» (71) на первой строчке турнирной таблицы, команда не проигрывает в чемпионате Италии уже восемь матчей подряд. «Рома» имеет в активе 58 очков и идет на 5-й позиции.

Футбол,Дензел Дюмфрис,Элдор Шомуродов,Марцело Брозович,Генрих Мхитарян,
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