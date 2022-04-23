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1 час назад

Роналду забил сотый гол в АПЛ

Майк Габриелян

Криштиану Роналду забил свой сотый гол в английской премьер-лиге. Это произошло в поединке против «Арсенала», сообщает издание Espn.com.

Роналду забил сотый гол в АПЛ
Фото: ReutersReuters

Роналду стал 33-м игроком, достигшим рубежа в 100 голов в премьер-лиге.

Теперь на счету 37-летнего игрока по 100 голов в каждом из следующих турниров: Премьер-лига, испанская Ла Лига, Лига чемпионов УЕФА.

Кроме того, свыше 100 раз Роналду забивал и в матчах за сборную Португалии.

В заочном соревновании лучших бомбардиров МЮ за всю историю клуба португалец теперь уступает только Уэйну Руни (183 голов), Райану Гиггзу (109) и Полу Скоулзу (107).

Сегодня «Арсенал» выиграл у МЮ со счетом 3:1. За лондонцев отличились Нуну Тавареш, Букайо Сака и Гранит Джака.

Ранее Криштиану Роналду получил бонус свыше 1 млн евро от «Манчестер Юнайтед» после того, как забил три гола.

Футбол,Райан Гиггз,Криштиану Роналду,Уэйн Руни,Манчестер Юнайтед,УЕФА,
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