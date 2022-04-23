«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии

«Бавария» на своем поле обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче 31-го тура чемпионата Германии.
В составе мюнхенцев голами отметились Серж Гнабри, Роберт Левандовский и Джамал Мусиала. За дортмундцев единственный мяч забил Эмре Джан.
В активе «Баварии» 75 очков за три тура до конца турнира, она оформляет досрочно свое 32-е чемпионство в клубной истории. «Боруссия» идет второй с 63 очками в активе.
В следующем туре команда Юлиана Нагельсмана 30 апреля сыграет в гостях с «Майнцем», а дортмундцы в тот же день примут «Бохум».