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1 час назад

«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» и досрочно стала чемпионом Германии

Матч ТВиещё 8

«Бавария» на своем поле обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче 31-го тура чемпионата Германии.

«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии
Фото: ReutersReuters

В составе мюнхенцев голами отметились Серж Гнабри, Роберт Левандовский и Джамал Мусиала. За дортмундцев единственный мяч забил Эмре Джан.

В активе «Баварии» 75 очков за три тура до конца турнира, она оформляет досрочно свое 32-е чемпионство в клубной истории. «Боруссия» идет второй с 63 очками в активе.

В следующем туре команда Юлиана Нагельсмана 30 апреля сыграет в гостях с «Майнцем», а дортмундцы в тот же день примут «Бохум».

Футбол,Роберт Левандовский,Серж Гнабри,Эмре Джан,
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