«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии

«Бавария» на своем поле обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче 31-го тура чемпионата Германии.

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В составе мюнхенцев голами отметились Серж Гнабри, Роберт Левандовский и Джамал Мусиала. За дортмундцев единственный мяч забил Эмре Джан.

В активе «Баварии» 75 очков за три тура до конца турнира, она оформляет досрочно свое 32-е чемпионство в клубной истории. «Боруссия» идет второй с 63 очками в активе.