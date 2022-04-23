"Монако" обыграл "Сент-Этьен". Головин провел на поле 59 минут

"Монако" в гостях победил "Сент-Этьен" со счетом 4:1 в матче 34-го тура чемпионата Франции по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Виссам Бен Йеддер (23-я минута), Кефин Фолланд (25) и Майрон Боаду (77). У проигравших отличился Вахби Хазри (42, с пенальти). На 61-й минуте встречи защитник "Сент-Этьена" Тимоти Колодзейчак забил гол в свои ворота.
На 66-й минуте матч был прерван из-за применения пиротехники. Главный арбитр встречи Бастьен Дешепи принял решение увести команды с поля. Игра была возобновлена спустя полчаса.
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и не отметился результативными действиями. На 59-й минуте его заменил Исмаил Якобс.
"Монако" поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 59 очков в 34 матчах. "Сент-Этьен" занимает 18-ю строчку с 31 очками после 34 игр. В следующем туре "Монако" дома сыграет с "Анже" 1 мая. "Сент-Этьен" днем ранее встретится на выезде с "Ренном".