"Монако" обыграл "Сент-Этьен". Головин провел на поле 59 минут

"Монако" в гостях победил "Сент-Этьен" со счетом 4:1 в матче 34-го тура чемпионата Франции по футболу.

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В составе победителей забитыми мячами отметились Виссам Бен Йеддер (23-я минута), Кефин Фолланд (25) и Майрон Боаду (77). У проигравших отличился Вахби Хазри (42, с пенальти). На 61-й минуте встречи защитник "Сент-Этьена" Тимоти Колодзейчак забил гол в свои ворота.

На 66-й минуте матч был прерван из-за применения пиротехники. Главный арбитр встречи Бастьен Дешепи принял решение увести команды с поля. Игра была возобновлена спустя полчаса.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и не отметился результативными действиями. На 59-й минуте его заменил Исмаил Якобс.