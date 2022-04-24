Серхио Рамос поделился эмоциями после победы в чемпионате Франции с «ПСЖ»

«Мы чемпионы! Мы полностью заслужили этот успех, я счастлив и горжусь командой. Горд тем, что впервые выиграл французскую Лигу 1 и завоевал свой шестой чемпионский титул в карьере. Всех благодарю за поддержку», — написал Рамос в социальных сетях.