Месси завоевал 35-й трофей в карьере

Ничьей в матче с «Лансом» хватило «ПСЖ» для того, чтобы досрочно оформить чемпионский титул в этом розыгрыше французского чемпионата. Это означает, что Лионель Месси добыл свой первый трофей с парижским клубом - и уже 35-й в карьере. Предыдущие 34 были завоеваны, разумеется, с «Барселоной».