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1 час назад

Месси завоевал 35-й трофей в карьере

Евро-футбол.Ру

Ничьей в матче с «Лансом» хватило «ПСЖ» для того, чтобы досрочно оформить чемпионский титул в этом розыгрыше французского чемпионата. Это означает, что Лионель Месси добыл свой первый трофей с парижским клубом - и уже 35-й в карьере. Предыдущие 34 были завоеваны, разумеется, с «Барселоной».

Месси завоевал 35-й трофей в карьере
Фото: ReutersReuters

Они включают десять побед в испанской Ла Лиге, семь суперкубков Испании, семь Кубков Короля, четыре победы в Лиге чемпионов, три Суперкубка Европы, три победы в клубном чемпионате мира. Наконец, сейчас завоеван 35-й трофей - победа в чемпионате Франции.

Месси перебрался в «ПСЖ» летом прошлого года.

Футбол,Лионель Месси,
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