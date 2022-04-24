Футболист "Баварии" Мюллер установил рекорд Бундеслиги

Футболист мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер стал 11-кратным чемпионом Бундеслиги, что является рекордом турнира.

Фото: Reuters Reuters

Напомним, в матче 31 тура «Бавария» обеспечила себе чемпионский титул, обыграв на своем поле дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:1.

Уже в первом тайме действующие чемпионы Германии обеспечили себе задел в два мяча. Отличились Серж Гнабри и Роберт Левандовски. Во втором тайме «Боруссии» усилиями Эмре Джана удалось один мяч отыграть. В концовке встречи вышедший на замену Джамал Мусиала, который входит в пятерку лучших игроков мира, установил окончательный счет 3:1 в пользу «Баварии».

Эта победа позволила «Баварии» стать чемпионом Германии. Таким образом клуб из Мюнхена десятый раз подряд завоевывает этот трофей, установив попутно рекорд топ-5 чемпионатов Европы.