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1 час назад

Футболист "Баварии" Мюллер установил рекорд Бундеслиги

Газета.Ru

Футболист мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер стал 11-кратным чемпионом Бундеслиги, что является рекордом турнира.

Футболист "Баварии" Мюллер установил рекорд Бундеслиги
Фото: ReutersReuters

Напомним, в матче 31 тура «Бавария» обеспечила себе чемпионский титул, обыграв на своем поле дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:1.

Уже в первом тайме действующие чемпионы Германии обеспечили себе задел в два мяча. Отличились Серж Гнабри и Роберт Левандовски. Во втором тайме «Боруссии» усилиями Эмре Джана удалось один мяч отыграть. В концовке встречи вышедший на замену Джамал Мусиала, который входит в пятерку лучших игроков мира, установил окончательный счет 3:1 в пользу «Баварии».

Эта победа позволила «Баварии» стать чемпионом Германии. Таким образом клуб из Мюнхена десятый раз подряд завоевывает этот трофей, установив попутно рекорд топ-5 чемпионатов Европы.

Ранее бывший нападающий «Карлсруэ», «Гамбурга» и сборной России Сергей Кирьяков ответил на вопрос, когда в Германии может появиться новый чемпион.

Футбол,Серж Гнабри,Сергей Кирьяков,Томас Мюллер,Роберт Левандовски,Эмре Джан,СБОРНАЯ РОССИИ,
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