Уткин разнес игру Спартака

И после этого раздаются истерические возгласы о том, что не нужно нам признание ошибок – очки давайте (мысль Заремы Салиховой после матча с «Ростовом» – прим. Sports.ru). Если убрать там упоминания про судей, то это типичное выражение истеричной дамы, которая забыла дорогие очки в ресторане, вернулась за ними, а их там уже нет. И перед ней извиняются, хотя она сама забыла, и тут – очки давайте! «Платить будете» – еще есть такое замечательное детское выражение. Очки у «Спартака» есть, но это очки на носу Ваноли, других пока не наблюдается.