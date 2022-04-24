«Ференцварош» под руководством Черчесова досрочно стал чемпионом Венгрии

Футбольный клуб «Ференцварош» досрочно выиграл чемпионат Венгрии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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24 апреля команда под руководством российского тренера Станислава Черчесова провела домашний матч против «Уйпешта». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Счет в матче открыл нападающий «Уйпешта» Буду Зивзивадзе, реализовавший пенальти. Нападающий «Ференцвароша» Токмак Нгуен сравнял счет на 19-й минуте. Победный гол на счету полузащитника Балинта Вечей.

Благодаря победе в матче 29-го тура «Ференцварош» набрал 62 очка. Это позволило клубу оторваться от соперников в таблице чемпионата. Таким образом, команда Черчесова за четыре тура до окончания турнира стала чемпионом.