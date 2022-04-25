Легионер ЦСКА ответил на вопрос о своем будущем в команде

Нигерийский нападающий ЦСКА Чидера Эджуке ответил на вопрос о своем будущем в команде. Его слова передает РИА Новости.

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Он заявил, что не стоит переживать о его карьере в московском клубе.

«Мое будущее? У меня контракт с ЦСКА еще на несколько лет», — поделился 24-летний футболист, выступающий за красно-синих с августа 2020 года.

Ранее 24 апреля ЦСКА обыграл «Динамо» в московском дерби 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в игре на 67-й минуте забил Эджуке, который вышел на замену турецкому полузащитнику Юсуфу Языджи.