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1 час назад

Легионер ЦСКА ответил на вопрос о своем будущем в команде

Lenta.ru

Нигерийский нападающий ЦСКА Чидера Эджуке ответил на вопрос о своем будущем в команде. Его слова передает РИА Новости.

Легионер ЦСКА ответил на вопрос о своем будущем в команде
Фото: ТАССТАСС

Он заявил, что не стоит переживать о его карьере в московском клубе.

«Мое будущее? У меня контракт с ЦСКА еще на несколько лет», — поделился 24-летний футболист, выступающий за красно-синих с августа 2020 года.

Ранее 24 апреля ЦСКА обыграл «Динамо» в московском дерби 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в игре на 67-й минуте забил Эджуке, который вышел на замену турецкому полузащитнику Юсуфу Языджи.

7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке. Иностранные футболисты могли подписать соглашения с зарубежными клубами сроком до 30 июня.

Футбол,Юсуф Языджи,Динамо,
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