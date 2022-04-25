Смолов жестко ответил журналисту на сравнение с Дзюбой

Нападающий московского "Динамо" Федор Смолов в микст-зоне после матча против "ЦСКА" не стал отвечать на вопросы журналистов, а когда один из них возразил, мол, Артем Дзюба всегда отвечает на вопросы, отправил того в Питер.

Фото: ТАСС ТАСС

"Езжайте в Питер, спросите", — ответил Смолов журналисту.

Видео с участием игрока сборной России можно найти в Telegram-канале "Фома Неверующий". 12 января Смолов заключил контракт с "Динамо". Он является воспитанником клуба. В 2007 году игрок впервые дебютировал за бело-голубых в чемпионате России. Предыдущим клубом форварда был столичный "Локомотив".

Вместе с командой он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России, двукратным обладателем национального кубка и победителем Суперкубка России. После перехода в стан бело-голубых Смолов провел уже восемь матчей и четырежды сумел отличиться.