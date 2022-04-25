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45 минут назад

Смолов жестко ответил журналисту на сравнение с Дзюбой

Газета.Ru

Нападающий московского "Динамо" Федор Смолов в микст-зоне после матча против "ЦСКА" не стал отвечать на вопросы журналистов, а когда один из них возразил, мол, Артем Дзюба всегда отвечает на вопросы, отправил того в Питер.

Смолов жестко ответил журналисту на сравнение с Дзюбой
Фото: ТАССТАСС

"Езжайте в Питер, спросите", — ответил Смолов журналисту.

Видео с участием игрока сборной России можно найти в Telegram-канале "Фома Неверующий". 12 января Смолов заключил контракт с "Динамо". Он является воспитанником клуба. В 2007 году игрок впервые дебютировал за бело-голубых в чемпионате России. Предыдущим клубом форварда был столичный "Локомотив".

Вместе с командой он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России, двукратным обладателем национального кубка и победителем Суперкубка России. После перехода в стан бело-голубых Смолов провел уже восемь матчей и четырежды сумел отличиться.

В списке лучших бомбардиров текущего сезона в Российской премьер-лиги (РПЛ) он делит третье место как раз с Дзюбой. Оба игрока имеют в своем активе по 11 забитых мячей, только Дзюба по дополнительным показателям опережает Смолова. Ранее Борис Игнатьев заявил, что у "Динамо" нет шансов на чемпионство.

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