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58 минут назад

"Спартак" после 26 тура утратил шансы на попадание в топ-4 РПЛ

Rusfootball

"Спартак" под руководством итальянского главного тренера Паоло Ваноли утратил математические шансы на попадание в топ-4 Российской премьер-лиги.

«Спартак» утратил шансы на попадание в топ-4 РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Красно-белые, которые перед началом 26 тура могли рассчитывать на 46 итоговых очков в случае побед во всех пяти остававшихся матчах, уступили на выезде "Ростову" (2:3), в их копилке осталось 31 очко. Возможный очковый максимум "Спартака" в этом сезоне снизился до 43 очков. Московский клуб занимает в турнирной таблице десятое место, отставая от "Ростова" на 3 очка, от "Ахмата" - на 1 очко, и опережая идущие в зоне стыковых матчей "Химки" на 3 очка.

В то же время команды, ведущие борьбу за третье место, в 26 туре одержали победы - ЦСКА обыграл "Динамо" (1:0) и набрал 47 очков, "Сочи" выиграл у "Ахмата" (3:2) и набрал 46 очков.

На пятом месте турнирной таблицы в настоящий момент находится "Локомотив" (41 очко в 25 матчах), на шестом - "Краснодар" (39 очков в 24 матчах), который еще не сыграл свою встречу 26 тура против петербургского "Зенита".

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