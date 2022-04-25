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53 минуты назад

Черчесов об отстранении российских клубов: «Спорт должен оставаться вне политики. Надеюсь, здравый смысл восторжествует»

Sports.ruиещё 1

Станислав Черчесов высказался об отстранении российских клубов от еврокубков.

Черчесов резко против смешивания политики и спорта
Фото: ТАССТАСС

Насколько внимательно вы следите из Венгрии за РПЛ?

Правду сказать или слукавить?

Говорите как есть

Знаю, кто на каком месте, в целом в курсе кто как сыграл – черпаю информацию в СМИ. Но матчи практически не смотрю – у нас постоянно идут игры, нужно их анализировать, изучать ближайших соперников. Правда такова

Не исключено, что российские клубы на какое-то время отстранят от еврокубков. Не вызовет ли это, на ваш взгляд, повального отъезда легионеров? И если подобное произойдет, то как скажется на уровне РПЛ?

То, что это не плюс – факт. Другое дело, что нужно дождаться окончательного решения CAS и УЕФА – надеюсь, здравый смысл восторжествует и никаких санкций к нашим командам не применят. Спорт должен оставаться вне политики.

Плюс легионер легионеру рознь, у каждого в жизни свои цели. Понятно, что оставшись без выступлений в евротурнирах, кто-то захочет уйти. Такие решения тоже нужно уважать, – сказал тренер «Ференцвароша».

Футбол,Станислав Черчесов,УЕФА,
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