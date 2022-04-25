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25 минут назад

«ПСЖ» завершает процесс увольнения Почеттино, неустойка на штаб – почти 15 млн евро. Зидан или Конте могут возглавить клуб

Sports.ruиещё 1

По данным The Times, французский клуб завершает процесс увольнения аргентинца. Основная причина отставки – неудачное выступление «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Почеттино и его штаб получат неустойку в размере 12,5 млн фунтов (почти 15 млн евро).

Тренер ПСЖ заработает 15 млн. долларов на своем увольенении
Фото: ReutersReuters

Приоритетным вариантом для «ПСЖ» остается назначение Зинедина Зидана, так как клуб ищет тренера, который сможет добиться успеха в Лиге чемпионов. Однако, как сообщается, экс-тренер «Реала» хочет сменить Дидье Дешама в сборной Франции после ЧМ-2022.

В «ПСЖ» знают, что в работе с командой заинтересован Антонио Конте, сейчас возглавляющий «Тоттенхэм». Срок контракта тренера с лондонским клубом истекает через год.

Конте хочет от «Тоттенхэма» гарантий относительно того, что летом состав команды будет усилен, так как полагает, что это необходимо для сокращения отставания от клубов из топ-4 АПЛ. Он готов уйти, если этого не произойдет.

Если итальянец покинет «Тоттенхэм», то будет высока вероятность возвращения Почеттино в клуб. Также уже давно интерес к аргентинцу проявляет «Ньюкасл».

Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. Под его руководством команда взяла Кубок и Суперкубок Франции в прошлом сезоне, а в этом выиграла Лигу 1.

Футбол,Зинедин Зидан,Реал,
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