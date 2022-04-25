В Winline Derby есть явный фаворит. Но краснодарская молодежь даст бой сопернику.

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25 апреля в РПЛ состоится Winline Derby: «Краснодар» примет «Зенит». У хозяев поля произошла кардинальная смена курса, но молодежь смотрится очень достойно. Зенитовцы же хоть и лидируют, но не выглядят неуязвимо. К тому же команда Сергея Семака вылетела из Кубка России. «Краснодар» попадет под горячую руку? Смотри матч в прямом эфире на сайте и в приложении Winline. И не забудь получить фрибет 2000 рублей от Winline и сделать ставку на своего фаворита!

«Зенит» возьмет золотые медали. Но это не должно особенно радовать

За 5 туров до конца «Зенит» уже традиционно лидирует в РПЛ. Сейчас сине-бело-голубые опережают «Динамо» на 3 очка. Это дистанция одной победы. Но при этом зенитовцы чувствуют себя достаточно уверенно. Во-первых, класс состава вполне позволяет нацеливаться на максимальные 15 очков в оставшихся матчах. Во-вторых, совершенно не факт, что соберут максимум конкуренты.

Игра петербуржцев при этом на оптимистичный лад не наводит. Вот и из Кубка России «Зенит» вылетел. Вылетел обидно, пропустив гол от «Алании» на последних секундах матча, а затем хуже пробив пенальти. Так что золотого дубля не будет, нужно сосредоточиться на чемпионате страны.

Наверняка реваншистские настроения будут сильны, команда очень хочет реабилитироваться перед болельщиками. Ну а в индивидуальном мастерстве петербуржцев никто не сомневается. Поставить на победу «Зенита» в Winline-дерби можно с коэффициентом 1.41.

За «Краснодар» хочется переживать

«Краснодар» привыкает к новой реальности: ограниченные финансы, жизнь без легионеров. Сергей Галицкий как никогда близок к исполнению своей мечты: 11 воспитанников клуба в основном составе команды. И, надо сказать, новый, молодой состав краснодарцев выглядит очень прилично. Да, как и свойственно любой молодой команде, выступает «Краснодар» нестабильно. Но за 5 туров до конца «горожане» идут на 6-й позиции, а от топ-4 их отделяет всего 5 очков.

Пожалуй, из поражений краснодарцев можно выделить со знаком минус разве что 0:2 от «Крыльев Советов». А вот в остальных матчах команда выглядела очень прилично. И наверняка горит желанием показать себя на фоне лидера. А домашние трибуны в этом помогут. Нехватку мастерства в Winline Derby хозяева поля постараются компенсировать самоотдачей, ее «быкам» не занимать. Сделать ставку на успех гостей можно за 7.60.

Ждем яркий футбол!

«Зенит» вылетел из Кубка и теперь может сосредоточиться на РПЛ. Впереди у команды Семака 5 финалов и все в их руках. 5 побед гарантируют чемпионство. Даже можно разок оступиться и сыграть вничью.

У «Краснодара» финиш чемпионата тоже довольно комфортный: 6 матчей, 5 из которых дома. И пусть к «быкам» еще приедут и ЦСКА, и «Локомотив», это должно только добавлять настроения. Ведь как таковых задач перед южанами в этом сезоне уже не стоит. До тройки лидеров не дотянуться, вылет тоже не грозит. Так что можно экспериментировать, давать шансы молодежи.

Дерби - это всегда эмоции, но матчи «Краснодара» и «Зенита» обычно получаются результативными. Тем более сейчас, когда у «Краснодара» играет в основном молодежь, причем играет в тот футбол, который прививали им в академии клуба. Ну а петербуржцы с радостью ввяжутся в такой футбол. Букмекер Winline предлагает поставить на то, что в матче будет минимум 3 гола, с коэффициентом 1.87. Если голов будет ровно 3, ваша ставка вам вернется. Если 4 и больше - вы выиграли!

«Зенит» выше классом, поэтому стоит делать ставку на его победу. Но на обычный исход коэффициент маловат. Лучше рискнуть и поставить на победу гостей при условии, что обе команды забьют. Оборона команды Семака не блещет, но нападение должно перекрыть все недостатки. Winline предлагает заключить пари на такой исход с коэффициентом 2.60.

Если же вы ищете ставку с чуть меньшим риском, то можете поставить на гол «Краснодара». Южане после возобновления чемпионата не смогли забить только в одном матче. Ну а «Зенит» пропустил 2 гола даже от представителя ФНЛ - «Алании». Winline предлагает заключить пари на то, что «Краснодар» забьет, с коэффициентом 1.61.