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1 час назад

Черчесов рассказал о жизни в Венгрии

Lenta.ru

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о жизни в Будапеште. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Черчесов рассказал о жизни в Венгрии
Фото: ТАССТАСС

Тренер добавил, что живет в центре венгерской столицы.

«Здесь очень красиво, и, как мне кажется, Будапешт один из основных туристических центров Европы. Путешественников действительно очень много», — отметил Черчесов.

Венгерский язык специалист назвал сложным для изучения, уточнив, что говорит на английском и немецком. Россиянин также рассказал, что его часто узнают на улице.

24 апреля «Ференцварош» досрочно выиграл чемпионат Венгрии. Команда обеспечила себе титул за четыре тура до конца первенства страны.

58-летний российский тренер возглавил «Ференцварош» 20 декабря. С 2016 года Черчесов был главным тренером сборной России. Он покинул пост после неудачного выступления команды на чемпионате Европы летом прошлого года.

Футбол,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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