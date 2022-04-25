Черчесов рассказал о жизни в Венгрии

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о жизни в Будапеште. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Тренер добавил, что живет в центре венгерской столицы.

«Здесь очень красиво, и, как мне кажется, Будапешт один из основных туристических центров Европы. Путешественников действительно очень много», — отметил Черчесов.

Венгерский язык специалист назвал сложным для изучения, уточнив, что говорит на английском и немецком. Россиянин также рассказал, что его часто узнают на улице.

24 апреля «Ференцварош» досрочно выиграл чемпионат Венгрии. Команда обеспечила себе титул за четыре тура до конца первенства страны.