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53 минуты назад

Конте выдвинул «ПСЖ» ряд условий

Евро-футбол.Руиещё 2

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте не прочь поработать с «ПСЖ» и уже выдвинул руководству французского клуба ряд условий, сообщает журналист Адриен Гренье в своих социальных сетях.

Конте выдвинул «ПСЖ» ряд условий
Фото: REUTERSREUTERS

По информации источника, итальянский специалист хочет иметь полный контроль над трансферами клуба, а также он намерен пригласить в команду свой персонал и бывшего спортивного директора «Ромы» Джанлуку Петрачи.

Ранее сообщалось, что Конте сосредоточен на работе в «Тоттенхэме» и не ведёт переговоры с «ПСЖ».

Итальянский наставник возглавил «шпор» в ноябре прошлого года. После 33 матчей лондонцы занимают 5-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от 4-й строчки, дающей право выступать в Лиге чемпионов, на два очка. Ранее Конте тренировал «Ювентус», «Челси» и миланский «Интер».

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