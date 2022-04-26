Конте выдвинул «ПСЖ» ряд условий

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте не прочь поработать с «ПСЖ» и уже выдвинул руководству французского клуба ряд условий, сообщает журналист Адриен Гренье в своих социальных сетях.

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По информации источника, итальянский специалист хочет иметь полный контроль над трансферами клуба, а также он намерен пригласить в команду свой персонал и бывшего спортивного директора «Ромы» Джанлуку Петрачи.

Ранее сообщалось, что Конте сосредоточен на работе в «Тоттенхэме» и не ведёт переговоры с «ПСЖ».