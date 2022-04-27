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1 час назад

Клиника из Финляндии приостановила сотрудничество со "Спартаком" по новым обращениям

ТАССиещё 6

Клиника из Финляндии, в которой перенес операцию защитник московского "Спартака" Павел Маслов, уведомила футбольный клуб о приостановке сотрудничества по новым обращениям. Об этом ТАСС в среду сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Финская клиника остановила сотрудничество со "Спартаком"
Фото: 

"Клиника из Финляндии действительно уведомила нас о приостановке сотрудничества по новым обращениям. Павел Маслов продолжает восстановление по имеющимся протоколам", - сказал Зеленов.

24 августа 2021 года Маслов перенес операцию по восстановлению четырехглавых мышц бедра в финской клинике. Как сообщала пресс-служба "Спартака", футболист не сможет принимать участие в матчах в течение пяти месяцев. Последний раз Маслов выходил на поле 10 мая 2021 года, тогда "Спартак" победил подмосковные "Химки" со счетом 2:1 в игре чемпионата России.

Маслову 22 года, он выступает за основную команду "Спартака" с января 2020 года. Всего за клуб защитник провел 39 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи.

"Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 31 очко в 26 матчах. В следующем туре московская команда дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов" 1 мая.

Футбол,РПЛ,Павел Маслов,Дмитрий Зеленов,Крылья Советов,Спартак,
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