Дзюбу не взяли на игру с "Краснодаром"

33-летний форвард не был включен в заявку на матч 26-го тура чемпионата России.

Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Сергей Семак включил в состав следующих футболистов:

Видеотрансляция матча «Краснодар» – «Зенит» начнется в 19:00. Текстовый онлайн тоже будет, Алип и Сафонов в старте