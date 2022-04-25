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48 минут назад

Дзюбу не взяли на игру с "Краснодаром"

Sports.ruиещё 7

33-летний форвард не был включен в заявку на матч 26-го тура чемпионата России.

Дзюбу не взяли на игру с "Краснодаром"
Фото: ТАССТАСС

Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Сергей Семак включил в состав следующих футболистов:

Вратарь: Михаил Кержаков.

Защитники: Дуглас Сантос, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков.

Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Клаудиньо.

Нападающие: Юри Алберто, Иван Сергеев.

Запасные: Михаил Кизеев, Даниил Одоевский, Данил Круговой, Арсен Адамов, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Андрей Мостовой.

Видеотрансляция матча «Краснодар» – «Зенит» начнется в 19:00. Текстовый онлайн тоже будет, Алип и Сафонов в старте

Футбол,Вильмар Барриос,Арсен Адамов,Дуглас Сантос,Михаил Кизеев,Далер Кузяев,Андрей Мостовой,Дмитрий Чистяков,Сергей Семак,Иван Сергеев,Алексей Сутормин,Михаил Кержаков,Данил Круговой,Магомед Оздоев,Александр Ерохин,Зенит,
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