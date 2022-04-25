Дзюбу не взяли на игру с "Краснодаром"

33-летний форвард не был включен в заявку на матч 26-го тура чемпионата России.
Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Сергей Семак включил в состав следующих футболистов:
Вратарь: Михаил Кержаков.
Защитники: Дуглас Сантос, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков.
Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Клаудиньо.
Нападающие: Юри Алберто, Иван Сергеев.
Запасные: Михаил Кизеев, Даниил Одоевский, Данил Круговой, Арсен Адамов, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Андрей Мостовой.
Видеотрансляция матча «Краснодар» – «Зенит» начнется в 19:00. Текстовый онлайн тоже будет, Алип и Сафонов в старте