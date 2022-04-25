Как выбрать футбольный мяч

Если ваш ребенок пошел в футбольную секцию или вы сами увлеклись этим видом спорта, пора покупать собственный мяч. Выбрать этот спортивный снаряд — вовсе не такое простое дело, как может показаться на первый взгляд. Футбольные мячи различаются по размеру, классу, а также материалам, из которых они изготовлены. Чтобы понять, какой снаряд вам подойдет, нужно сначала определиться с целями — кто его будет использовать, где и зачем. Расскажем об этом подробнее.
Разделяют пять типоразмеров футбольных мячей, в зависимости от веса и длины окружности, пишет сайт obzor-expert.com.
Длина окружности самых маленьких мячей составляет до 43 сантиметров. Такие снаряды ничем не отличаются от полноразмерных ни по своей конструкции, ни по материалам. Однако же они не предназначены для игры и продаются в качестве сувениров.
Вес таких снарядов составляет не более 280 граммов, длина по окружности — до 56 сантиметров. Они могут использоваться детьми в возрасте трех-четырех лет.
Как правило, с такими мячами мальчики играют в своей первой футбольной секции. Длина по окружности у этих снарядов составляет до 61 сантиметра, вес — до 340 граммов.
Это футзальные мячи — они предназначены для игры в помещениях. Длина их окружности — от 62 до 64 сантиметров. Масса — от 400 до 440 граммов. Такие снаряды используются в соревнованиях, поэтому должны проходить обязательную сертификацию. Футболисты возрастом до 12 лет тренируются с футзальными мячами на открытом поле.
Это классика для игры на стадионе. Мяч 5-го размера можно увидеть и во дворе, и в матче Лиги Чемпионов. Длина его окружности составляет 68-70 сантиметров, вес — 450 граммов. Однако это не единственное требование для стадионных мячей. Значение имеют еще и показатели упругости, водостойкости, а также другие параметры.
Помимо размеров, мячи различаются по классам:
Такие спортивные снаряды ориентированы на детей всех возрастов, не занимающихся футболом профессионально, а также не взрослых, которые любят погонять мяч во дворе с друзьями. Мячи этого класса стоят сравнительно недорого, однако такие их показатели, как балансировка и износостойкость оставляют желать лучшего.
Эти полноразмерные мячи используются только для тренировок. По своим параметрам они приближаются к более дорогим, но стоят дешевле за счет использования в их производстве бюджетных материалов и технологий.
Эти снаряды имеют меньший запас прочности, чем игровые мячи, поскольку не подвергаются воздействию внешней среды. Они используются для игр, которые проходят в помещениях.
Такими мячами часто играют на поле второго и третьего дивизиона. Во многих других соревнованиях — если это не континентальное первенство, и клуб не имеет большого финансирования — также обходятся матчевыми снарядами. Можно сказать, что этот товар представляет собой оптимальное сочетание цены и качества.
Самые дорогие и качественные мячи. Они используются в важных соревнованиях и закупаются богатыми клубами. Профессиональные мячи отличаются высокой износостойкостью и абсолютно негигроскопичны.
Мяч состоит из верхнего слоя (покрышки), подкладки и камеры.
Покрышки бывают кожаными (как правило, у сувенирных мячей) и полимерными (из поливинилхлорида или полиуретана). Мячи из искусственных материалов отличаются большей прочностью, поэтому начиная с 1980-х годов они практически полностью вытеснили кожаные. На мокром поле полимерные снаряды не впитывают влагу и, соответственно, не становятся тяжелее.
Мячики из поливинилхлорида износостойкие и прочные. При этом такой материал отличается дешевизной, поэтому из него делают снаряды любительского и тренировочного класса. Недостаток поливинилхлорида — излишняя твердость. На холоде он дубеет и может потрескаться.
Полиуретан — лучший материал для изготовления покрышек. Он гибкий, мягкий, устойчивый к разрывам и повреждениям и не теряет своих свойств в самых разных условиях.
Подкладка, находящаяся между покрышкой и камерой, нужна для амортизации ударов. Снаряды для классического футбола имеют подклад толщиной три миллиметра, для пляжного — до пяти-шести миллиметров, поскольку в этом случае удар наносится босой ногой.
Подкладка изготавливается из ткани, пены либо нетканого материала. Все они имеют свои достоинства и недостатки. Пена — наиболее упругая и мягкая, но быстро поддается усадке. Ткань — дешевая, но впитывает воду. Чтобы сочетать преимущества этих двух материалов в одном мяче, производители придумали комбинированную технологию. Хлопковые волокна покрываются тонким слоем полимерной смолы, что делает подкладку непромокаемой.
Нетканый материал — плотный и упругий слой из полимерных волокон. Он отличается долговечностью, несминаемостью, а также высокой ценой, поэтому используется для производства профессиональных мячей.
Сфера, которая накачивается воздухом, должна быть прочной и при этом гибкой. Чаще всего камера изготавливается из бутила или латекса, реже — из полиуретана. Бутил — прочный, но слишком жесткий. Латекс — мягкий, гибкий, но стравливает воздух быстрее, чем бутил. Профессиональные мячи, которые накачивают с манометром прямо перед матчем, делают из латекса.
Поверхность мяча не цельная, а состоит из отдельных элементов. Наиболее популярен вариант, когда мячик сшит (или склеен) из 20 шестиугольников и 12 пятиугольников. Все эти лоскуты соединены друг с другом при помощи машинных или ручных швов либо слеплены с использованием обычного клея или термоклея. Разумеется, ручные швы надежнее и дороге машинных. Склеенные швы не уступают в прочности прошитым. Что касается термоклея, то он представляет собой самый современный и прочный материал для скрепления элементов.
Сайт рекомендует для игры на открытом поле такие мячи, как NIKE Magia III FIFA и Select Brillant Super TB FIFA; для зала — MIKASA FL450, размер 4 и TORRES BM 300; для детей — TORRES Junior и TORRES Match.