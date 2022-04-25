Как выбрать футбольный мяч

Если ваш ребенок пошел в футбольную секцию или вы сами увлеклись этим видом спорта, пора покупать собственный мяч. Выбрать этот спортивный снаряд — вовсе не такое простое дело, как может показаться на первый взгляд. Футбольные мячи различаются по размеру, классу, а также материалам, из которых они изготовлены. Чтобы понять, какой снаряд вам подойдет, нужно сначала определиться с целями — кто его будет использовать, где и зачем. Расскажем об этом подробнее.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Размеры

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Разделяют пять типоразмеров футбольных мячей, в зависимости от веса и длины окружности, пишет сайт obzor-expert.com.

1-й размер

Длина окружности самых маленьких мячей составляет до 43 сантиметров. Такие снаряды ничем не отличаются от полноразмерных ни по своей конструкции, ни по материалам. Однако же они не предназначены для игры и продаются в качестве сувениров.

2-й размер

Вес таких снарядов составляет не более 280 граммов, длина по окружности — до 56 сантиметров. Они могут использоваться детьми в возрасте трех-четырех лет.

3-й размер

Как правило, с такими мячами мальчики играют в своей первой футбольной секции. Длина по окружности у этих снарядов составляет до 61 сантиметра, вес — до 340 граммов.

4-й размер

Это футзальные мячи — они предназначены для игры в помещениях. Длина их окружности — от 62 до 64 сантиметров. Масса — от 400 до 440 граммов. Такие снаряды используются в соревнованиях, поэтому должны проходить обязательную сертификацию. Футболисты возрастом до 12 лет тренируются с футзальными мячами на открытом поле.

5-й размер

Это классика для игры на стадионе. Мяч 5-го размера можно увидеть и во дворе, и в матче Лиги Чемпионов. Длина его окружности составляет 68-70 сантиметров, вес — 450 граммов. Однако это не единственное требование для стадионных мячей. Значение имеют еще и показатели упругости, водостойкости, а также другие параметры.

Класс

Помимо размеров, мячи различаются по классам:

Любительские

Такие спортивные снаряды ориентированы на детей всех возрастов, не занимающихся футболом профессионально, а также не взрослых, которые любят погонять мяч во дворе с друзьями. Мячи этого класса стоят сравнительно недорого, однако такие их показатели, как балансировка и износостойкость оставляют желать лучшего.

Тренировочные

Эти полноразмерные мячи используются только для тренировок. По своим параметрам они приближаются к более дорогим, но стоят дешевле за счет использования в их производстве бюджетных материалов и технологий.

Мячи для закрытых площадок

Эти снаряды имеют меньший запас прочности, чем игровые мячи, поскольку не подвергаются воздействию внешней среды. Они используются для игр, которые проходят в помещениях.

Матчевые

Такими мячами часто играют на поле второго и третьего дивизиона. Во многих других соревнованиях — если это не континентальное первенство, и клуб не имеет большого финансирования — также обходятся матчевыми снарядами. Можно сказать, что этот товар представляет собой оптимальное сочетание цены и качества.

Профессиональные

Самые дорогие и качественные мячи. Они используются в важных соревнованиях и закупаются богатыми клубами. Профессиональные мячи отличаются высокой износостойкостью и абсолютно негигроскопичны.

Из чего состоит мяч

Мяч состоит из верхнего слоя (покрышки), подкладки и камеры.

Покрышки

Покрышки бывают кожаными (как правило, у сувенирных мячей) и полимерными (из поливинилхлорида или полиуретана). Мячи из искусственных материалов отличаются большей прочностью, поэтому начиная с 1980-х годов они практически полностью вытеснили кожаные. На мокром поле полимерные снаряды не впитывают влагу и, соответственно, не становятся тяжелее.

Мячики из поливинилхлорида износостойкие и прочные. При этом такой материал отличается дешевизной, поэтому из него делают снаряды любительского и тренировочного класса. Недостаток поливинилхлорида — излишняя твердость. На холоде он дубеет и может потрескаться.

Полиуретан — лучший материал для изготовления покрышек. Он гибкий, мягкий, устойчивый к разрывам и повреждениям и не теряет своих свойств в самых разных условиях.

Подкладка

Подкладка, находящаяся между покрышкой и камерой, нужна для амортизации ударов. Снаряды для классического футбола имеют подклад толщиной три миллиметра, для пляжного — до пяти-шести миллиметров, поскольку в этом случае удар наносится босой ногой.

Подкладка изготавливается из ткани, пены либо нетканого материала. Все они имеют свои достоинства и недостатки. Пена — наиболее упругая и мягкая, но быстро поддается усадке. Ткань — дешевая, но впитывает воду. Чтобы сочетать преимущества этих двух материалов в одном мяче, производители придумали комбинированную технологию. Хлопковые волокна покрываются тонким слоем полимерной смолы, что делает подкладку непромокаемой.

Нетканый материал — плотный и упругий слой из полимерных волокон. Он отличается долговечностью, несминаемостью, а также высокой ценой, поэтому используется для производства профессиональных мячей.

Камера

Сфера, которая накачивается воздухом, должна быть прочной и при этом гибкой. Чаще всего камера изготавливается из бутила или латекса, реже — из полиуретана. Бутил — прочный, но слишком жесткий. Латекс — мягкий, гибкий, но стравливает воздух быстрее, чем бутил. Профессиональные мячи, которые накачивают с манометром прямо перед матчем, делают из латекса.

Швы

Поверхность мяча не цельная, а состоит из отдельных элементов. Наиболее популярен вариант, когда мячик сшит (или склеен) из 20 шестиугольников и 12 пятиугольников. Все эти лоскуты соединены друг с другом при помощи машинных или ручных швов либо слеплены с использованием обычного клея или термоклея. Разумеется, ручные швы надежнее и дороге машинных. Склеенные швы не уступают в прочности прошитым. Что касается термоклея, то он представляет собой самый современный и прочный материал для скрепления элементов.

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