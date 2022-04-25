Дзюба не выполнил условия для автопродления контракта с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не выполнил условие для активации опции автопродления контракта с сине-бело-голубыми. Об этом в телеграм-канале сообщил журналист Сергей Яременко.

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Для автоматического продления соглашения Артему нужно было провести минимум 70% всего игрового времени. По подсчетам журналиста, Дзюба отыграл 2382 минуты. Всего «Зенит» провел в текущем сезоне 3510 минут. Следовательно, Артем сыграл только 67,67% от всего игрового времени клуба.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что у Дзюбы есть опция автоматического продления контракта. Она была бы возможной только при условии, что Артем проведет как минимум 70% всего игрового времени. Нападающий получил небольшое повреждение, из-за чего уже пропустил сегодняшний матч с «Краснодаром».

Соглашение Дзюбы с сине-бело-голубыми истекает этим летом. Новый контракт форвард сможет подписать и без автопродления, но для этого ему придется пойти на понижение заработной платы.