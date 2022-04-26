Экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой объяснил успех «Зенита» в РПЛ. Петербургская команда идет на первом месте с отрывом в шесть очков. В последнем матче они обыграли «Краснодар» со счетом 3:1.
«Уровень «Зенита» определяется легионерами. Почему «Зенит» выигрывает? Они могут себе позволить купить Малкома за 40 миллионов. Вспомнить еще Халка и Витселя — это же вообще… Так и сейчас. Другое дело, что им не хватает в Лиге чемпионов: три или четыре года из группы не могут выйти», - цитирует его «Чемпионат».
После победы над краснодарским клубом в копилке «Зенита» набралось 58 очков. Команда Семака не проигрывает уже 15 матчей.
Петербургский клуб не смог закрепить этот успех в Кубке России. В четвертьфинальном матче против «Алании» сине-бело-голубые сыграли вничью в основное время и уступили по пенальти.