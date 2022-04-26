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1 час назад

Российский футболист рассказал о дискриминации в Польше

Советский спортиещё 3

Футболист был вынужден вернуться в Россию.

Российский футболист рассказал о дискриминации в Польше
Фото: ТАССТАСС

Российский полузащитник Илья Жигулев ответил на вопрос о дискриминации русских в Польше.

«Читал, что в больших городах Польши была дискриминация русских. В некоторых заведениях, например, на дверях ресторана писали, что русским вход запрещен, либо россияне должны публично сказать, что президент России - плохой человек, мягко говоря. Но Любин - маленький город, там все спокойно, плюс во многих местах, куда мы ходили, меня знали. Я лично с такими проблемами не сталкивался», - приводит слова футболиста «РИА Новости».

Ранее игрок поведал подробности истории с расторжением контракта с польским "Заглембе", за который он выступал с начала текущего сезона.

Напомним, 26-летний Жигулев является воспитанником «Краснодара».

В Польшу игрок перебрался перед началом текущего сезона.

Футбол,Илья Жигулев,
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