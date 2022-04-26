Российский футболист рассказал о дискриминации в Польше

«Читал, что в больших городах Польши была дискриминация русских. В некоторых заведениях, например, на дверях ресторана писали, что русским вход запрещен, либо россияне должны публично сказать, что президент России - плохой человек, мягко говоря. Но Любин - маленький город, там все спокойно, плюс во многих местах, куда мы ходили, меня знали. Я лично с такими проблемами не сталкивался», - приводит слова футболиста «РИА Новости».