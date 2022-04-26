Атака у англичан в полном порядке

«Реал» едет к Гвардиоле, а экс-тренер «Спартака» идёт за скальпом очередного гранда.

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26-27 апреля стартуют полуфиналы Лиги чемпионов. Обе игры состоятся в Англии: «Манчестер Сити» примет мадридский «Реал», а «Ливерпуль» проверит на прочность «Вильярреал». Кто окажется сильнее в британско-испанском противостоянии? Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

У Зидана не получилось, теперь попробует Анчелотти

В заключительный сезон перед наступлением эры Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити» дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. Команда Мануэля Пеллегрини не смогла забить за 180 минут. Соперником был именно мадридский «Реал» - 0:0, 0:1. Гвардиола руководит «горожанами» с 2016 года, на внутренней арене от трофеев отбоя нет.

Однако каталонца звали в Англию ради Лиги чемпионов. А она не покоряется маститому тренеру аж с 2011 года. Лучший результат после прихода в Манчестер - прошлогодний финал. Тогда уступили «Челси». Для того, чтобы получить второй шанс, нужно пройти мадридский «Реал». С ним история противостояния у Гвардиолы приятная.

В бытность главным тренером «Барселоны» статистика в «класико» была позитивной. В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» Гвардиолы с «Королевским клубом» тоже встречался. В 2020 году оказался сильнее в 1/8 финала, дважды выиграв со счётом 2:1. Правда, тогда мадридцами руководил Зинедин Зидан. Теперь этот пост занимает опытнейший Карло Анчелотти.

Атака у действующего чемпиона Англии в полном порядке. «Сити» забивает как минимум два мяча на протяжении трёх игр. Так было с «Ливерпулем» в Кубке Англии (2:3), а также «Брайтоном» (3:0) и «Уотфордом» (5:1) в АПЛ. Сделать ставку на ИТБ 1.5 гола хозяев предлагается с коэффициентом 1.57. Если «горожане» забьют как минимум дважды, с 2000 рублей вы получите 3140 рублей.

«Ман Сити» выигрывал в предыдущих турах АПЛ малой кровью, но «Реал» вообще не выходил на поле со среды. То есть имел пару лишних дней на восстановление. С учётом плотного графика и травм, это серьёзный фактор. Команда Карло Анчелотти забивала и пропускала в пяти из шести предыдущих матчей во всех турнирах. Букмекер Winline даёт 1.86 на голы в исполнении обеих команд.

«Ливерпуль» закончит сказку бывшего тренера «Спартака»

Команда Юргена Клоппа набрала устрашающий ход к решающему отрезку сезона. Один трофей уже в копилке - в феврале выиграли Кубок английской лиги. Сейчас есть шансы замахнуться на уникальное достижение - четыре титула за сезон! В Кубке Англии вышли в финал, в АПЛ продолжают преследование «Манчестер Сити», в Лиге чемпионов до финала остался один шаг.

Нас ждёт второй раунд британо-испанского противостояния. Поверить в успех «Вильярреала» невероятно сложно. Ведь у английского клуба восемь побед и две ничьих в десяти последних матчах. Плюс сумасшедшая результативность. Забивают как минимум два мяча на протяжении семи игр. На тотал больше 3.5 гола предлагается поставить с коэффициентом 2.38. Этот вариант заходил в пяти из шести предыдущих встреч с участием «Ливерпуля».

Остановить мерсисайдцев не удаётся никому. Хосеп Гвардиола пытался дважды за одну неделю - не вышло. 2:2 в чемпионате Англии, 2:3 в полуфинале Кубка страны. «Манчестер Юнайтед» получил полную авоську - 4:0. Счёт мог быть куда менее приличным, но подопечные Клоппа явно сбавили обороты после перерыва. В воскресенье «Ливерпуль» спокойно расправился с «Эвертоном» в дерби - 2:0.Лишние силы тоже не тратил.

Казалось бы, «Вильярреал» обречён. Ведь это явно самый скромный коллектив в полуфинале Лиги чемпионов. На фоне «Ман Сити» и мадридского «Реала» выглядит бедным родственником. Вот только к статусу аутсайдера ему не привыкать. «Жёлтую субмарину» списывали ещё с группового этапа, где пришлось конкурировать с «МЮ» и «Аталантой».

В плей-офф команде Унаи Эмери предрекают вылет на каждой стадии. В 1/8 финала был «Ювентус», в четвертьфинале вообще попалась мюнхенская «Бавария». Но слухи о неизбежной смерти «Вильярреала» всякий раз оказывались преувеличенными. Сказка бывшего тренера «Спартака» продолжается - и никто не даст гарантий, что она закончится в полуфинале.

Один из главных козырей «Вильярреала» - классные результаты на чужом поле. Испанцы забивали во всех пяти выездных матчах Лиги чемпионов. Букмекер Winline предлагает поставить на «обе команды забьют» с коэффициентом 2.02. Команда Эмери выиграла в Италии у «Аталанты» в решающем матче группового этапа, разгромила «Ювентус» в Турине и выдержала натиск «Баварии» в Мюнхене. На то, что «Вильярреал» не проиграет ещё и на «Энфилде», можно поставить за 3.64.