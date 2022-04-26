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30 минут назад

Лэмпард может быть наказан за слова о судействе после матча с «Ливерпулем» — СМИ

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Футбольная ассоциация Англии (FA) может наказать главного тренера «Эвертона» Фрэнка Лэмпарда за его слова о судействе в гостевом матче 30-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля».

Лэмпард может быть наказан за слова о судействе после матча с «Ливерпулем» — СМИ
Фото:  REUTERS REUTERS

Матч прошел 24 апреля и завершился победой «Ливерпуля» со счетом 2:0. В начале второго тайма главный судья встречи Стюарт Аттвелл не назначил пенальти за фол защитника хозяев Жоэля Матипа против Энтони Гордона.

На послематчевой пресс-конференции Лэмпард выразил недовольство работой арбитра, а также заявил: «Если бы на другом конце поля упал Мохамед Салах, судья бы назначил пенальти».Как сообщает Daily Mail, дисциплинарный комитет FA рассмотрит слова 43-летнего специалиста и вынесет решение о возможном наказании.

Лэмпард возглавляет «Эвертон» с января нынешнего года. Под его руководством клуб находится на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков после 32 проведенных матчей.

Футбол,Фрэнк Лэмпард,Мохамед Салах,
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