Лэмпард может быть наказан за слова о судействе после матча с «Ливерпулем» — СМИ

Футбольная ассоциация Англии (FA) может наказать главного тренера «Эвертона» Фрэнка Лэмпарда за его слова о судействе в гостевом матче 30-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля».

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Матч прошел 24 апреля и завершился победой «Ливерпуля» со счетом 2:0. В начале второго тайма главный судья встречи Стюарт Аттвелл не назначил пенальти за фол защитника хозяев Жоэля Матипа против Энтони Гордона.

На послематчевой пресс-конференции Лэмпард выразил недовольство работой арбитра, а также заявил: «Если бы на другом конце поля упал Мохамед Салах, судья бы назначил пенальти».Как сообщает Daily Mail, дисциплинарный комитет FA рассмотрит слова 43-летнего специалиста и вынесет решение о возможном наказании.