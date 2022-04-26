Прогнозы и ставки на матч «Манчестер Сити» - «Реал»: Анчелотти победит еще одного фаворита?

26 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом». Суперматч суперкоманд, но только одна пройдет по итогам этого противостояния в финал главного еврокубкового турнира. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

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«Манчестер Сити» - «Реал»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 26 апреля, коэффициенты букмекеров

26 апреля «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Реалом» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Видеотрансляцию матча онлайн можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало - в 22:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами хозяев. Поставить на «Ман Сити» можно с коэффициентом 1.52, это примерно 64% вероятности. Шансы «Реала» аналитики оценили коэффициентом 6.70 (15%), а на ничью можно сделать ставку за 4.60 (21%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.65, а на тотал меньше 2.5 – за 2.25.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.75. С коэффициентом 2.10 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – победа англичан со счетом 2:0. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 8.00.

«Ман Сити» - «Реал»: какие делать ставки на игру Лиги чемпионов 26 апреля

«Манчестер Сити» продолжает сражаться на два фронта, рассчитывая на победу как в АПЛ, так и в Лиге чемпионов. Пеп Гвардиола не верит в поговорку про двух зайцев, тем более, что конкуренты из «Ливерпуля» замахнулись аж на 4 трофея.

Пока у «горожан» получается неплохо. В АПЛ отрыв от мерсисайдцев по-прежнему в 1 очко, команды синхронно побеждают. Осталось всего 5 туров, так что вероятность собрать максимум не так уж и мала. В Лиге чемпионов пришлось понервничать в четвертьфинале с «Атлетико» на последних минутах выездного матча, но все обошлось. Теперь на повестке дня «Реал». Англичане по уровню выше, спору нет, но пребывают в колоссальном нервном напряжении. Не даст ли это о себе знать в полуфинале?

Тем более, что «Реал» сейчас должен быть посвежее. На выходных в Примере не было тура, играли финал Кубка Короля. Поэтому команда Карло Анчелотти получила полноценную неделю на подготовку. Оглядываться на внутренний чемпионат тоже нет нужды, чемпионство в Испании - вопрос лишь времени.

«Реал» в этой Лиге чемпионов собирает скальпы. На тоненького, с драмой, но «сливочные» уже прошли «ПСЖ» и «Челси». «Манчестер Сити» может стать еще одним покоренным гигантом. При этом нельзя сказать, что испанцы играют как-то особенно. Но в решающий момент включает свою магию Карим Бензема, Лука Модрич выдает феноменальные передачи, а вся команда попадает в какой-то режим берсерка.

В первой игре задачей испанцев будет выстоять. В принципе, даже минимальное поражение Анчелотти устроит. Решать задачу на своем поле ему не привыкать. Поэтому играть мадридцы будут, скорее всего, осторожно, с оглядкой на свои ворота. Открытого футбола ждать не приходится. Поставить на ТМ 2.5 гола в БК Фонбет можно с коэффициентом 2.25.

Конечно, «Сити» будет давить, чем-то эта игра будет похожа на домашний матч манкунианцев с «Атлетико». Там свой момент нашел Кевин Де Брейне. Возможно, и здесь у него получится. Но даже победа в 2 мяча - пожалуй, слишком много. Поставить на победу «Реала» с форой (+1.5) можно в БК Фонбет за 1.62.