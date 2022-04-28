Уткин сравнил "Спартак" и Федуна с персонажами романа "Идиот"

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение президента "Спартака" Леонида Федуна остаться в клубе.
"Меньше суток прожила надежда болельщиков "Спартака" на то, что Леонид Федун вместе со своей супругой все-таки продаст московский клуб. Однако уже во вторник Федун заявил, что "Спартак" — его любовь и страсть, и он его никогда никому не отдаст. Прямо Настасья Филипповна какая-то, а не "Спартак"! Правда у нее было всего два человека, которые ее любили: один — купец Рогожин, другой — идиот", - сказал Уткин.
Напомним, несколько дней назад появилась информация, что Леонид Федун в 2023 году может расстаться со "Спартаком", однако владелец красно-белых заявил, что несмотря на все финансовые трудности продолжить финансировать команду.
После 26 туров "Спартак" занимает десятое место в РПЛ. В активе команды Паоло Ваноли 31 набранное очко. В последнем туре красно-белые на чужом поле уступили "Ростову" (2:3).
В следующем матче москвичи дома сыграют против "Крыльев Советов". Встреча состоится в воскресенье, 1 мая.