«Это хамство!» Ловчев — о словах Карпина в адрес «Спартака»

«Я ни на чьей стороне. Действующий тренер не должен позволять себе такие вещи. Это хамство по отношению к тренеру другой команды! Более того, они переиграли не настолько, чтобы говорить «мы их разорвали». Но подобное мы видели всё время, когда он раньше выходил к журналистам на камеру. Мы к этому привыкли. А то, что супруга Федуна ему отвечает – дай бог, чтобы у каждого из нас была такая супруга, которая порвёт на куски за нас.