Российский комментатор отказался возвращаться в Россию

«У меня мама в России, я все-таки надеюсь рано или поздно перевезти ее сюда. Я просто не очень верю, что теперь меня какие-то профессиональные обстоятельства могут держать в Москве. Вернуться? В нынешней политической обстановке – ни в каких. Для этого должно многое измениться. Боюсь, что в ближайшее время этого точно не случится», — передает слова Дементьева Sports.