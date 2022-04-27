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2 часа назад

Российский спортивный журналист не хочет возвращаться в Россию

Газета.Ruиещё 2

Спортивный обозреватель и футбольный комментатор Кирилл Дементьев, который сейчас живет и работает в Грузии, рассказал, что не планирует свое возвращение в Россию.

Российский комментатор отказался возвращаться в Россию
Фото: соцсетисоцсети

«У меня мама в России, я все-таки надеюсь рано или поздно перевезти ее сюда. Я просто не очень верю, что теперь меня какие-то профессиональные обстоятельства могут держать в Москве. Вернуться? В нынешней политической обстановке – ни в каких. Для этого должно многое измениться. Боюсь, что в ближайшее время этого точно не случится», — передает слова Дементьева Sports.

Дементьев известен по работе на «Матч ТВ» и Okko. Сейчас комментатор живет в Тбилиси, где руководит русскоязычной редакцией холдинга Setanta Sports.

Ранее сообщалось, что натурализованный нападающий баскетбольного ЦСКА и сборной России Джоэль Боломбой в жесткой форме отреагировал на просьбу своего клуба вернуться в Россию.

Напомним, что из-за ситуации на Украине российские баскетбольные клубы лишились своих легионеров. Кроме Боломбоя ЦСКА покинули Торнике Шенгелия, Иффе Лундберг и Дэниэлл Хэккет. Стоит отметить, что в это непростое время команду пополнил один легионер. Йонас Йеребко. После этого он потерял место в составе сборной Швеции.

Футбол,Кирилл Дементьев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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