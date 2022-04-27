«Реал» установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» установил клубный антирекорд, дважды пропустив в самом начале матча полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Испанская команда впервые в своей истории пропустила в Лиге чемпионов два гола к 11-й минуте.