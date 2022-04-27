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44 минуты назад

В Англии за 1,3 млн фунтов проведут исследование о деменции у бывших футболистов. Экс-игроки умирают от болезни в 3,5 раза чаще, чем в среднем

Sports.ru

Новое четырехлетнее исследование BrainHOPE посвящено изучению способов снижения риска развития заболевания у завершивших карьеру игроков.

В Англии исследуют неожиданную причину смерти футболистов
Фото: EPAEPA

Исследование основано на работах доктора Уилли Стюарта, возглавившего нынешний проект. Предыдущее исследование доктора показало, что риск смерти от деменции у бывших футболистов в 3,5 раза больше, чем в среднем.

В рамках исследования изучат состояние здоровья 120 бывших профессиональных футболистов в возрасте от 40 до 59 лет. Состояние их мозга сравнят с аналогичным у 700 других людей.

На нынешний проект потратят 1,3 млн фунтов. Проект совместно финансируется Футбольной ассоциацией Англии и ФИФА.

Футбол,
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