В Англии исследуют неожиданную причину смерти футболистов

Исследование основано на работах доктора Уилли Стюарта, возглавившего нынешний проект. Предыдущее исследование доктора показало, что риск смерти от деменции у бывших футболистов в 3,5 раза больше, чем в среднем.

В рамках исследования изучат состояние здоровья 120 бывших профессиональных футболистов в возрасте от 40 до 59 лет. Состояние их мозга сравнят с аналогичным у 700 других людей.