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1 час назад

Три претендента на покупку «Челси» приглашены на финальный этап переговоров — СМИ

Матч ТВ

Американская компания The Raine Group пригласила трех претендентов на завершающий этап переговоров о покупке футбольного клуба «Челси», сообщает The Sun.

Названы все претенденты на покупку «Челси»
Фото: МатчТВМатчТВ

В число претендентов входят: консорциум, в который входят пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон и теннисистка Серена Уильямс, совладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боли, а также владелец клуба НБА «Бостон Селтикс» и «Аталанты» из Серии А Стивен Паглюка.

Представители всех заинтересованных сторон приглашены на финальную презентацию, которая пройдет в конце текущей недели. Претенденты должны будут представить свои планы по реконструкции стадиона «Стэмфорд Бридж», а также рассказать о финансировании «Челси» как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.

Несмотря на санкции, владелец лондонцев Роман Абрамович должен лично одобрить выбранного кандидата, прежде чем Премьер-лига сможет начать проверку владельцев и директоров.

Данная процедура займет не менее 10 дней, после чего правительство Великобритании также должно одобрить выигравшую заявку.

Таким образом, передача прав собственности не может состояться до конца сезона. В связи с этим, британское правительство готово продлить лицензию клуба на эксплуатацию после 31 мая, если это потребуется для обеспечения продажи.

В марте нынешнего года Роман Абрамович был отстранен от управления «Челси» из-за включения в санкционные списки Великобритании. Российский бизнесмен владеет клубом с 2003 года. Источник:The Sun

Футбол,Роман Абрамович,Серена Уильямс,Льюис Хэмилтон,
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