Карпин признан лучшим тренером апреля в Российской премьер-лиге

Валерий Карпин , возглавляющий «Ростов», признан лучшим тренером апреля в Тинькофф РПЛ, сообщает пресс-служба лиги.За Карпина проголосовали эксперты РПЛ и телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также болельщики.

Автором лучшего гола месяца стал полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин, отличившийся в матче с «Локомотивом». За него проголосовали эксперты РПЛ и телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР. По версии болельщиков лучшим голом месяца стал мяч нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в ворота «Спартака» (1:0).