Карпин признан лучшим тренером апреля в Российской премьер-лиге

Валерий Карпин, возглавляющий «Ростов», признан лучшим тренером апреля в Тинькофф РПЛ, сообщает пресс-служба лиги.За Карпина проголосовали эксперты РПЛ и телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также болельщики.
Претендентами на награду также были Сергей Семак («Зенит», Санкт-Петербург), Сандро Шварц («Динамо», Москва), Владимир Федотов («Сочи») и Сергей Юран («Химки»).«Ростов» в апреле проиграл «Нижнему Новгороду» (1:2), а затем победил «Крылья Советов» (1:0), «Локомотив» (4:1), «Арсенал» (2:1) и «Спартак» (3:2).
Автором лучшего гола месяца стал полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин, отличившийся в матче с «Локомотивом». За него проголосовали эксперты РПЛ и телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР. По версии болельщиков лучшим голом месяца стал мяч нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в ворота «Спартака» (1:0).