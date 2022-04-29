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1 час назад

Карпина признали лучшим тренером апреля в Тинькофф РПЛ

Матч ТВиещё 5

Валерий Карпин, возглавляющий «Ростов», признан лучшим тренером апреля в Тинькофф РПЛ, сообщает пресс-служба лиги.За Карпина проголосовали эксперты РПЛ и телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также болельщики.

Карпин признан лучшим тренером апреля в Российской премьер-лиге
Фото: советский спортсоветский спорт

Претендентами на награду также были Сергей Семак («Зенит», Санкт-Петербург), Сандро Шварц («Динамо», Москва), Владимир Федотов («Сочи») и Сергей Юран («Химки»).«Ростов» в апреле проиграл «Нижнему Новгороду» (1:2), а затем победил «Крылья Советов» (1:0), «Локомотив» (4:1), «Арсенал» (2:1) и «Спартак» (3:2).

Автором лучшего гола месяца стал полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин, отличившийся в матче с «Локомотивом». За него проголосовали эксперты РПЛ и телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР. По версии болельщиков лучшим голом месяца стал мяч нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в ворота «Спартака» (1:0).

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