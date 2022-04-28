УЕФА придумал новый формат полуфинала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) придумал новый формат полуфинальных матчей Лиги чемпионов. Об этом сообщает The Times.

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По информации источника, вместо двухраундовых противостояний на этой стадии может появиться «Финал четырех». Новый формат предполагает, что количество матчей в каждой из пар на стадии 1/2 финала будет сокращено до одного.

Отмечается, что инициаторами данной идеи стали европейские топ-клубы. Изменения в формат плей-офф турнира могут быть внесены с сезона-2024/2025, когда число его участников будет увеличено до 36.

В сезоне 2019/2020 УЕФА уже отказывался от двухраундовых противостояний в четвертьфиналах и полуфиналах Лиги чемпионов. Причиной стала пандемия коронавируса, из-за которой розыгрыши Лиги Европы и ЛЧ были приостановлены.