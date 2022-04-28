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28 минут назад

УЕФА придумал новый формат полуфинала Лиги чемпионов

Lenta.ruиещё 4

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) придумал новый формат полуфинальных матчей Лиги чемпионов. Об этом сообщает The Times.

УЕФА придумал новый формат полуфинала Лиги чемпионов
Фото:  REUTERS REUTERS

По информации источника, вместо двухраундовых противостояний на этой стадии может появиться «Финал четырех». Новый формат предполагает, что количество матчей в каждой из пар на стадии 1/2 финала будет сокращено до одного.

Отмечается, что инициаторами данной идеи стали европейские топ-клубы. Изменения в формат плей-офф турнира могут быть внесены с сезона-2024/2025, когда число его участников будет увеличено до 36.

В сезоне 2019/2020 УЕФА уже отказывался от двухраундовых противостояний в четвертьфиналах и полуфиналах Лиги чемпионов. Причиной стала пандемия коронавируса, из-за которой розыгрыши Лиги Европы и ЛЧ были приостановлены.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов прошли два первых полуфинальных матча. Английский «Манчестер Сити» одержал победу над мадридским «Реалом» со счетом 4:3, а английский «Ливерпуль» оказался сильнее испанского «Вильярреала» — 2:0.

Футбол,Реал,УЕФА,
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