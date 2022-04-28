Возмутитель спокойствия Европы едва не остался за бортом

28 апреля стартуют полуфиналы Лиги Европы и Лиги конференций. Во втором по значимости евротурнире «РБ Лейциг» примет «Рейнджерс», а «Вест Хэм» встретится с «Айнтрахтом». В турнире рангом ниже «Лестер» сразится с «Ромой», а «Фейеноорд» - с «Марселем». Получи фрибет 2000 рублей от Winline сразу же после регистрации и сделай ставку на своего фаворита бесплатно, не рискуя своими деньгами!

Фото: Reuters Reuters

Тедеско отомстит за Дортмунд

Доменико Тедеско в «РБ Лейциг» пришелся ко двору. Команда и в Бундеслиге поднялась в четверку, а может завершить сезон и в топ-3: отставание от «Байера» всего 1 балл. Да и в Лиге Европы идет стабильно, в четвертьфинале «Лейциг» прошел «Аталанту» по делу. Не зря букмекеры считают команду Тедеско главным фаворитом Лиги Европы, поставить на то, что немецкий клуб завоюет трофей, можно за 2.05.

В соперниках по полуфиналу «Рейнджерс». Шотландский клуб - настоящий возмутитель спокойствия в Лиге Европы, он выбил из борьбы дортмундскую «Боруссию». И, без сомнения, именно этот турнир сейчас главный для команды Джованни ван Бронкхорста: в чемпионате Шотландии отставание от «Селтика» 6 очков за 3 тура до финиша. Такое не отыграть.

«Рейнджерс» выглядит здорово, но, кажется, команда достигла своего потолка. Уже в матчах с «Брагой» недостаток класса был виден. Да, команда компенсирует его огромным желанием, но если бы португальцы не остались в меньшинстве, еще неизвестно, чем бы все закончилось. Скорее всего, «Рейнджерс» остался бы за бортом.

Играть в Шотландии сложно всегда, поэтому наверняка «Лейпциг» постарается решить все дома. Да и оборона парней из Глазго не выглядит железобетонной. Букмекер Winline даёт 2.00 на то, что хозяева победят с разницей как минимум в 2 мяча.

«Айнтрахт» идет за трофеем?

«Айнтрахт» из Франкфурта уже добился исторического успеха: победа над «Барселоной» в четвертьфинале - реальное достижение. Спасибо нужно сказать болельщикам, которые создали незабываемую атмосферу на «Камп Ноу». Теперь клуб и фанаты едут в Лондон, в гости к «Вест Хэму».

У англичан была очень сложная сетка: «Севилья», «Лион», но команда Дэвида Мойеса сдюжила. И теперь наверняка мечтает о трофее. Правда, стабильности в игре «молотобойцам» не хватает: могут дать бой лидеру, а могут проиграть аутсайдеру. Во многом поэтому шансов на место в Лиге чемпионов по итогам сезона они практически лишились.

«Айнтрахт» после победы в Барселоне на кураже, но игроки у «Вест Хэма» уровнем повыше. Другой вопрос, что никто не может сказать, с какой ноги встанут лондонцы в конкретный день. Здесь стоит ждать низовой игры: «Вест Хэм» в Лиге Европы на своем поле много не забивает, но и пропускает мало. Поставить на ТМ 2.5 гола можно с коэффициентом 1.86.

Моуринью придется туго в Лестере

Жозе Моуринью наконец преодолел комплекс норвежского клуба «Буде/Глимт». Уверенная победа на своем поле вывела римлян в полуфинал Лиги конференций. Но дальше легче не будет - в соперниках у итальянского клуба «Лестер».

Для англичан Лига конференций сейчас главный турнир. В АПЛ они застряли в середине таблицы. В еврокубки не пробиться, но и вылет команде Брендана Роджерса не грозит. Поэтому можно попытаться стать первым в истории победителем Лиги конференций.

«Рома» после разгрома от «Интера» (0:3) на 99% попрощалась с мечтой о месте в Лиге чемпионов. 8 очков за 4 тура не отыгрываются. Но вот получить путевку в Лигу Европы команда Моуринью должна.

На что здесь ставить? Пожалуй, на то, что обе команды забьют. И те, и другие лучше действуют в атаке, чем в обороне, и подобная ставка проходит в 70% матчей команд. Англичане на своем поле будут отчаянно атаковать, но об обороне «лисы» частенько забывают, чем и воспользуется хитрый Моуринью. Букмекер Winline предлагает поставить на «обе команды забьют» с коэффициентом 1.83.

Сампаоли и спартаковцы устроят шоу в Роттердаме

Самый веселый матч дня ожидается в Нидерландах, где «Фейеноорд» будет принимать «Марсель». Голландцы, в составе которых играют экс-футболисты «Спартака» Гус Тил и Йоррит Хендрикс, в последних 11 матчах забивают как минимум 2 мяча. В Лиге конференций с «Партизаном» было 5:2 и 3:1, со «Славией» 3:3 и 3:1. Бесшабашный футбол!

И есть вероятность, что «Марсель» в этот футбол ввяжется, кровь в жилах Хорхе Сампаоли горяча. Тем более, что в Лиге 1 клуб практически решил все свои задачи - стал первым после «ПСЖ». Отрыв от 3-го места за 4 тура до финиша - 6 очков. Силы можно не экономить. Атакующая группа у французов впечатляет: Димитри Пайет, Аркадиуш Милик, Ченгиз Ундер, Седрик Бакамбу. Голландцам не позавидуешь. В общем, от этого матча нужно ждать голов, голов и еще раз голов.Сделать ставку на ТБ 2.6 гола можно за 1.76.