«Это нищета» - тренер ЦСКА о женском футболе

«Я достаточно рано начал работать в женском футболе. Проработав там 11 лет, потом 14 лет работал в мужском. Собственно говоря, ушёл из женского футбола, потому что, когда мы попали в финал Лиги чемпионов со «Звездой-2005», нас вообще нигде не освещали в российских СМИ. Мы приезжали в Швецию к клубу, в котором играла бразильянка Марта – пятикратная обладательница «Золотого мяча». Там о команде «Звезда-2005» были журналы, передачи. Наш клуб занимал второе место в Европе и пятое в мире на протяжении трёх лет. В России об этом нигде и ничего не писали. Это нищета, это снобское отношение к женщинам!