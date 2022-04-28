Стадион «Камп-Ноу» закроют

Городской совет Барселоны выдал каталонскому клубу лицензию на начало работ по окончании сезона.

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Реновация домашнего стадиона сине-гранатовых начнется в июне. На первом этапе активность будет сосредоточена на первом и втором ярусах, технологических аспектах, окрестностях арены.

Несколько недель назад президент «Барсы» Жоан Лапорта заявил, что из-за ситуации на Украине стоимость строительных материалов выросла на 25%. Клуб намерен минимизировать риски, поэтому снос третьего яруса начнется лишь летом 2023 года.

Это позволит каталонцам выиграть время, учитывая текущую неопределенность с ценами, и гарантирует, что «Камп Ноу» сможет работать практически на полную мощность в следующем сезоне. Снос третьего яруса раньше означал бы, что в сезоне-2022/23 команде пришлось бы играть с 50% вместимости.

На протяжении сезона-2023/24 большая часть работ в рамках проекта Espai Barça будет продолжаться непрерывно, поэтому команда будет играть на Олимпийском стадионе на холме Монтжуик.

В сезоне-2024/25 работы на «Камп Ноу» продолжатся, но игры на стадионе тоже можно будет проводить, хотя и с уменьшенной примерно на 50% вместимостью. Работы будут завершены в сезоне-2025/26.

Клуб объявил, что тендеры на выполнение работ стартуют в июле и должны завершиться не позднее октября. После реконструкции «Камп Ноу» станет гораздо более экологичным и технологически продвинутым стадионом.

В «Барселоне» настаивают, что итоговые затраты на реализацию проекта не превысят 1,5 миллиарда евро.

«Камп Ноу» при Бартомеу и Роселе – это антисанитария и угроза для фанатов. Из-за голубиного помета и строительных дефектов