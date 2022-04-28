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33 минуты назад

Умер агент Ибрагимовича

Sports.ruиещё 1

54-летний нидерландский агент итальянского происхождения Мино Райола умер после болезни.

Умер агент Ибрагимовича
Фото: ТвиттерТвиттер

Райола представлял интересы Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Эрлинга Холанда, Джанлуиджи Доннаруммы, Маттейса де Лигта, Марко ВерраттиГенриха Мхитаряна и многих других футболистов.

В январе сообщалось об экстренной госпитализации Райолы в Милане, позже слухи были опровергнуты его окружением:

«Мино проходил обычный медицинский осмотр с использованием анестезии. Это плановая проверка, не было никакого экстренного вмешательства».

Футбол,Марко Верратти,Генрих Мхитарян,Поль Погба,
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