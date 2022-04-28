Умер агент Ибрагимовича

Райола представлял интересы Златана Ибрагимовича, Поля Погба , Эрлинга Холанда, Джанлуиджи Доннаруммы, Маттейса де Лигта, Марко Верратти , Генриха Мхитаряна и многих других футболистов.

В январе сообщалось об экстренной госпитализации Райолы в Милане, позже слухи были опровергнуты его окружением: