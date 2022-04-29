«Оскорбление и унижение — это не свобода слова!»

Как организация мы считаем своей обязанностью реагировать на случаи, когда таким вульгарным, неподобающим образом оскорбляют репутацию футболиста сборной. Это удар по всему хорватскому футболу и лично по игроку. Деян Ловрен построил свою карьеру на работе и стойкости и, несмотря на тяжёлые жизненные обстоятельства, стал чемпионом Европы с «Ливерпулем» и серебряным призёром чемпионата мира с Хорватией. К тому же это человек, который всегда готов помочь другим. Например, Деян по своей инициативе открыл отель для тех, чьи дома были разрушены землетрясением в Петрине, и пожертвовал большую сумму больнице в Карловаце. Это лишь пара примеров, а было ещё множество случаев, о которых никто не знает.