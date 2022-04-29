Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 72.30EUR 75.31
Войти в почту
1 час назад

«Оскорбление и унижение — это не свобода слова!» Капитана «Зенита» мочат за игру в России

Чемпионат.comиещё 2

На Ловрена накинулись хорватские СМИ. Деян мощно ответил.

«Оскорбление и унижение — это не свобода слова!»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У Деяна Ловрена теперь не только футбольные, но и околофутбольные проблемы. Из-за травмы защитник не выходит в официальных матчах за «Зенит» с прошлого года, а теперь он ещё и влип в разборки с журналистами.

Видео дня

На днях крупное хорватское издание Jutarnji list опубликовало статью с критикой Ловрена. Мочить капитана «Зенита» начали уже в заголовке: «Как знаменитый осёл из Рио стал обычным болваном из России». Внутри Ловрена раскритиковали за то, что он продолжает играть за российский клуб на фоне событий на Украине. И началось.

Что сказал Ловрен?

Деян полыхнул и выложил в соцсетях большое заявление по поводу скандальной статьи. Защитника «Зенита» этот материал явно сильно задел. Вот его полная речь:

— Обычно я не комментирую то, что обо мне пишут журналисты, но в этот раз вынужден. Я всегда буду за свободу слова, особенно когда дело касается наших свобод, которых в последнее время нет. Доходит до того, что если вы публично высказываете своё мнение и оно не совпадает с мнением медиапорталов и журналистов, то вы подвергаетесь публичному осуждению. Где понимание? Где уважение к инакомыслию?

Они не видят всего. Меня воспитывали по-другому — учили, что каждый имеет право на собственное мнение. Но семья — это святое, её надо беречь. Я также забочусь о каждом человеке, с которым могу заговорить на улице, на лице которого могу вызвать улыбку, особенно если мы разделяем одни и те же взгляды. Но я забочусь о том, чтобы они увидели: я человек со своими достоинствами и недостатками.

А теперь вернёмся к этому провокационному тексту и непосредственно к журналисту, у которого нет человеческих качеств, чтобы высказать своё мнение без публичного унижения и оскорбления другого человека. Для меня на этом прекращается всё людское. Я не позволю такого издевательства над собой! Я предприму все юридические и судебные действия, чтобы положить этому конец! Оскорбление и унижение — это не свобода слова!

За Ловрена заступился даже Хорватский футбольный союз

Одного выступления Деяна, видимо, не хватило. На сайте Хорватского футбольного союза появилось огромное обращение к главному редактору Jutarnji list Горану Огурличу. Вот сокращённая версия.

— Мы полностью поддерживаем свободу в журналистике и право высказываться. Однако мы считаем, что недопустимо, непрофессионально и неэтично писать в подобном тоне о ком-либо, в том числе о футболисте сборной Хорватии. Автор оскорбил успешного спортсмена, и для нас это стало неприятным сюрпризом. Jutarnji list — одно из самых важных СМИ в стране, и публикация такого материала кажется нам спорной с моральной и профессиональной точек зрения.

Финская клиника остановила сотрудничество со "Спартаком"

Как организация мы считаем своей обязанностью реагировать на случаи, когда таким вульгарным, неподобающим образом оскорбляют репутацию футболиста сборной. Это удар по всему хорватскому футболу и лично по игроку. Деян Ловрен построил свою карьеру на работе и стойкости и, несмотря на тяжёлые жизненные обстоятельства, стал чемпионом Европы с «Ливерпулем» и серебряным призёром чемпионата мира с Хорватией. К тому же это человек, который всегда готов помочь другим. Например, Деян по своей инициативе открыл отель для тех, чьи дома были разрушены землетрясением в Петрине, и пожертвовал большую сумму больнице в Карловаце. Это лишь пара примеров, а было ещё множество случаев, о которых никто не знает.

Уважаемый господин Огурлич, мы призываем вас публично принести извинения Ловрену и рассчитываем, что в дальнейшем любая критика будет сопровождаться должным уважением. Деян этого точно заслуживает.

Что было дальше?

Заявления с извинениями на сайте издания не появилось, зато пропала скандальная статья. Её нет на главной странице, поиск тоже ничего не выдаёт. Будем следить дальше.

Ну а на поле Ловрена в ближайшее время можно не ждать. Во всяком случае, на это указывают слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Вот что он сказал в начале апреля:

— Ловрен продолжает восстановление, у него непростое повреждение. Деян попробовал начать реабилитацию у себя дома, но это не помогло ускорить процесс. Думаю, его восстановление — не вопрос ближайших дней.

Футбол,Сергей Семак,Зенит,Спартак,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители