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44 минуты назад

Мино Райола: «Взбешен тем, что меня убивают второй раз за четыре месяца. Похоже, я умею воскресать»

Sports.ru

Мино Райола сделал заявление после информации о его смерти.

Райола сделал заявление после сообщений о своей смерти
Фото: Sports.ruSports.ru

«Текущее состояние здоровья для всех интересующихся: взбешен тем, что второй раз за четыре месяца они [журналисты] убивают меня.

Похоже, я умею воскресать», – гласит запись в твиттере известного агента.

Ранее сообщалось, что 54-летний нидерландский агент итальянского происхождения умер после болезни.

Затем его помощник опроверг новость о смерти Мино: «Он очень болен, но не умер». Появилась информация о том, что агент в критическом состоянии.

В январе сообщалось об экстренной госпитализации Райолы в Милане, позже слухи были опровергнуты его окружением.

Клиенты Райолы – Златан Ибрагимович, Поль Погба, Эрлинг Холанд, Джанлуиджи Доннарумма, Маттейс де Лигт, Марко ВерраттиГенрих Мхитарян и многие другие футболисты.

Футбол,Марко Верратти,Генрих Мхитарян,Поль Погба,
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