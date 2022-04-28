«Смеялся минут 20»: Мостового рассмешил женский футбол

«Это же физическая работа, а вы понять не можете. Вы знаете, какой это труд? Один матч отработать арбитром и я могу. Но когда целый сезон… Я вчера увидел 15 минут женского футбола, после чего смеялся минут 20. Мне нравится это, но мне было смешно от этих движений», — заявил Мостовой.