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1 час назад

«Смеялся минут 20»: Мостового рассмешил женский футбол

Елена Прошина

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой рассказал, что его сильно рассмешил просмотр женского футбольного матча. Как сообщает «Матч ТВ», спортсмен признался, что ему нравится подобная игра, однако смешат движения.

«Смеялся минут 20»: Мостового рассмешил женский футбол
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это же физическая работа, а вы понять не можете. Вы знаете, какой это труд? Один матч отработать арбитром и я могу. Но когда целый сезон… Я вчера увидел 15 минут женского футбола, после чего смеялся минут 20. Мне нравится это, но мне было смешно от этих движений», — заявил Мостовой.

Мостовой: если прикрепить к "Спартаку" женщину-арбитра, то хуже не станет

Напомним, что 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и все российские клубы от участия во всех соревнованиях, которые проводятся под эгидой организаций. 7 марта ФИФА разрешила легионерам из российских клубов приостанавливать действия контрактов до июня 2022 года.

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