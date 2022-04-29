Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 72.30EUR 75.31
Войти в почту
1 час назад

Форвард "Манчестер Юнайтед" Роналду вышел на второе место в гонке бомбардиров АПЛ

Газета.Ruиещё 2

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отметился забитым мячом в домашней встрече с лондонским «Челси» (1:1) в рамках перенесенного 37 тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Роналду вышел на второе место в гонке бомбардиров АПЛ
Фото: ReutersReuters

Этот гол стал для 37-летнего нападающего 17-м в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. Португалец делит вторую строчку в списке бомбардиров АПЛ с южнокорейским форвардом «Тоттенхэма» Сон Хын Мином. Лидирует в гонке египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, у которого 22 гола.

Роналду в текущем сезоне сыграл за МЮ в 28 встречах, в которых также отметился тремя результативными передачами.

После 35 туров манкунианцы набрали 55 очков и занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» после 33 сыгранных матчей расположился на третье строчке с 66 баллами.

В следующем туре «МЮ» на своем поле примет «Брентфорд», а подопечные Томаса Тухеля в гостях померятся силами с ливерпульским «Эвертоном».

Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Роман Абрамович запросил у претендентов на покупку столичного клуба еще £500 млн.

Футбол,АПЛ,Томас Тухель,Мохамед Салах,Роман Абрамович,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители