Роналду вышел на второе место в гонке бомбардиров АПЛ

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отметился забитым мячом в домашней встрече с лондонским «Челси» (1:1) в рамках перенесенного 37 тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

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Этот гол стал для 37-летнего нападающего 17-м в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. Португалец делит вторую строчку в списке бомбардиров АПЛ с южнокорейским форвардом «Тоттенхэма» Сон Хын Мином. Лидирует в гонке египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, у которого 22 гола.

Роналду в текущем сезоне сыграл за МЮ в 28 встречах, в которых также отметился тремя результативными передачами.

После 35 туров манкунианцы набрали 55 очков и занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» после 33 сыгранных матчей расположился на третье строчке с 66 баллами.

В следующем туре «МЮ» на своем поле примет «Брентфорд», а подопечные Томаса Тухеля в гостях померятся силами с ливерпульским «Эвертоном».