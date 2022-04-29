Татьяна Тарасова мило поздравила ЦСКА с 99-летием

Заслуженный тренер СССР по фигурном катанию Татьяна Тарасова поздравила Центральный спортивный клуб Армии (ЦСКА) с 99-летием.
— Поздравляю ЦСКА с днём рождения! 99 лет! Папина жизнь, моя связаны с этим клубом! Спортивных успехов и процветания! Ура! — написала Тарасова на странице в социальных сетях.
Спортсмены ЦСКА на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония) завоевали 45 наград, из которых 11 золотых, 19 серебряных и 15 бронзовых. А на Играх-2022 в Пекине (Китай) выиграли 14 наград — 3 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых.