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29 апреля

Татьяна Тарасова поздравила ЦСКА с 99-летием

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Заслуженный тренер СССР по фигурном катанию Татьяна Тарасова поздравила Центральный спортивный клуб Армии (ЦСКА) с 99-летием.

Татьяна Тарасова мило поздравила ЦСКА с 99-летием
Фото: 

— Поздравляю ЦСКА с днём рождения! 99 лет! Папина жизнь, моя связаны с этим клубом! Спортивных успехов и процветания! Ура! — написала Тарасова на странице в социальных сетях.

Спортсмены ЦСКА на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония) завоевали 45 наград, из которых 11 золотых, 19 серебряных и 15 бронзовых. А на Играх-2022 в Пекине (Китай) выиграли 14 наград — 3 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых.

Футбол,Татьяна Тарасова,
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