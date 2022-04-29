Назван лучший игрок Российской -премьер-лиги в апреле

Нападающий московского "Локомотива" Вильсон Изидор признан лучшим футболистом апреля в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба РПЛ.

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Изидор был выбран единогласным решением экспертов РПЛ и телеканала "Матч Премьер", а также болельщиков.

В апреле "Локомотив" провел четыре матча в РПЛ, одержав две победы, один раз сыграв вничью и потерпев одно поражение. Изидор забил победный гол в ворота московского "Спартака" (1:0), оформил дубль в игре против "Сочи" (2:2) и отличился во встрече с "Ростовом" (1:4).