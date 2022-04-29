Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 72.30EUR 75.31
Войти в почту
1 час назад

Легенда «Манчестер Юнайтед» Невилл назвал Роналду феноменом

Газета.Ru

Легенда английского «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл поделился мнением об игроке команды Криштиану Роналду, передает Sky Sports.

Гарри Невилл поделился мнением о Криштиану Роналду
Фото: 

«Роналду – феномен. Он добился всего и даже большего в футболе. Его профессионализм – за пределами мечтаний. Он не теряет веру в себя, даже когда остальная команда чувствует себя неуверенно», — сказал Невилл.

Роналду в текущем сезоне сыграл за МЮ в 28 встречах, в которых также отметился тремя результативными передачами.

После 35 сыгранных туров подопечные Ральфа Рангника набрали 55 очков и занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре МЮ на своем поле примет «Брентфорд». Встреча состоится 2 мая. Начало в 22:00 (мск).

Ранее Роналду обратился к болельщикам «красных дьяволов» после ничьей в матче с лондонским «Челси» (1:1) в рамках перенесенного 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители