Гарри Невилл поделился мнением о Криштиану Роналду

Легенда английского «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл поделился мнением об игроке команды Криштиану Роналду, передает Sky Sports.
«Роналду – феномен. Он добился всего и даже большего в футболе. Его профессионализм – за пределами мечтаний. Он не теряет веру в себя, даже когда остальная команда чувствует себя неуверенно», — сказал Невилл.
Роналду в текущем сезоне сыграл за МЮ в 28 встречах, в которых также отметился тремя результативными передачами.
После 35 сыгранных туров подопечные Ральфа Рангника набрали 55 очков и занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре МЮ на своем поле примет «Брентфорд». Встреча состоится 2 мая. Начало в 22:00 (мск).
Ранее Роналду обратился к болельщикам «красных дьяволов» после ничьей в матче с лондонским «Челси» (1:1) в рамках перенесенного 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).