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1 час назад

Черногорец Раконяц объяснил решение перейти в московский «Локомотив»

Матч ТВ

Новичок «Локомотива» Марко Раконяц признался, что не боялся переходить в российский клуб из сербских «Чукаричков» на фоне политической ситуации.

Раконяц: у меня нет никакого страха перед приездом в Москву
Фото: ТАССТАСС

О переходе футболиста было объявлено в четверг, 28 апреля. Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на четыре года, он будет выступать за команду с начала сезона-2022/23.

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— Когда «Локомотив» впервые вышел на вас и сколько продлились переговоры?

— Все договоренности были достигнуты менеджерами и персоналом «Чукарички». Все прошло очень быстро, все стороны были удовлетворены итогом. Переговоры не затянулись, финальные вопросы были решены в Белграде спортивным директором Томасом Цорном, который также рассказал, чего от меня ожидает главный тренер команды. Я еще молодой футболист и понимаю, что мне предстоит огромный фронт работы и я собираюсь полностью отдавать себя на каждой тренировке. Осознаю, что в России буду играть на более высоком уровне и я выложусь по максимуму в каждом эпизоде.

— Многие легионеры сейчас уезжают из России. Вы, наоборот, приезжаете. Нет ли страха в связи со сложившейся ситуацией?

— Я спортсмен, футболист и я высказываюсь при помощи своей игры на футбольном поле. И, конечно, у меня нет никакого страха перед приездом в Москву.

— Возможное отсутствие еврокубков в следующем сезоне — проблема?

— Повторю еще раз — я думаю только о том, что будет происходить на футбольном поле. Я уверен, что клуб, футболисты справятся ситуацией, какой бы она ни была.

— Успели уже что-то узнать о «Локомотиве»? Может, видели их матчи?

— Я успел достаточно изучить клубную историю. Отлично понимаю, что «Локомотив» — одна из лучших российских команд, они всегда находятся на самом верху турнирной таблицы, в составе всегда много сильных россиян и зарубежных футболистов. Но я присоединюсь к команде в июне, поэтому у меня достаточно времени, чтобы изучить все, что связано с клубом, еще лучше. Теперь, конечно, я буду смотреть каждый их матч, — цитирует Раконяца «РБ Спорт».

В текущем сезоне Раконяц провел 28 матчей на клубном уровне, забил 11 мячей и сделал 3 результативных передачи.

Футбол,Томас Цорн,
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