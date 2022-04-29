Раконяц: у меня нет никакого страха перед приездом в Москву

— Все договоренности были достигнуты менеджерами и персоналом «Чукарички». Все прошло очень быстро, все стороны были удовлетворены итогом. Переговоры не затянулись, финальные вопросы были решены в Белграде спортивным директором Томасом Цорном, который также рассказал, чего от меня ожидает главный тренер команды. Я еще молодой футболист и понимаю, что мне предстоит огромный фронт работы и я собираюсь полностью отдавать себя на каждой тренировке. Осознаю, что в России буду играть на более высоком уровне и я выложусь по максимуму в каждом эпизоде.