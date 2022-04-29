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1 час назад

Малафеев: отправить "Спартак" в стыки в ранге чемпиона - это будет двойным праздником для болельщиков "Зенита"

Rusfootball

Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от возможного чемпионства бывшей команды и попадания "Спартака" в стыковые матчи.

"Зенит" хочет отправить "Спартак" в "стыки"
Фото: ТАССТАСС

"Это, конечно, было бы оригинально, а для болельщиков "Зенита" стало бы двойным праздником. Но я не думаю, что "Зенит" ради такого случая будет что-то "подгадывать". Тем более, есть возможность в конце сезона растянуть удовольствие для своих поклонников: попытаться отправить «Спартак» в "стыки" уже в ранге чемпиона", - цитирует Малафеева "Матч ТВ".

После 26 туров "Зенит" является лидером чемпионата России. В активе сине-бело-голубых 58 набранных очков. Они на шесть очков опережают "Динамо", занимающее второе место в турнирной таблице. Питерцы могут оформить досрочное чемпионство уже в следующем туре.

"Спартак" идет на десятом месте после поражения от "Ростова" в 26-м туре (2:3). Команда Паоло Ваноли набрала 31 очко. От зоны стыковых матчей ее отделяет три очка.

"Спартак" и "Зенит" встретятся 15 мая на домашнем стадионе красно-белых в рамках 29-го тура РПЛ.

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