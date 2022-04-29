"Зенит" хочет отправить "Спартак" в "стыки"

"Это, конечно, было бы оригинально, а для болельщиков "Зенита" стало бы двойным праздником. Но я не думаю, что "Зенит" ради такого случая будет что-то "подгадывать". Тем более, есть возможность в конце сезона растянуть удовольствие для своих поклонников: попытаться отправить «Спартак» в "стыки" уже в ранге чемпиона", - цитирует Малафеева "Матч ТВ".