Матч открытия ЧМ-22 перенесли по крайне необычной причине

Изначально планировалось, что в матче открытия чемпионата мира сыграет хозяин турнира Катар и Эквадор. Однако после объявления расписания турнира стало известно, что первыми сыграют Сенегал и Нидерланды.

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По информации ESPN, на переносе матча Катара настоял эмир Тамим бин Хамад Аль Тани. Эмир захотел, чтобы перед первым матчем сборной его страны устроили огромный фейерверк.

Матч открытия пройдет в 13:00 по местному и московскому времени. Если бы Катар играл в это время, то эффект от фейерверка был бы меньше. Поэтому ФИФА согласилась перенести игру Катара на вечерний слот, в 19:00.