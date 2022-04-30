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53 минуты назад

Оздоев сравнил «Зенит» с «Ювентусом» и «Баварией»

Свободная прессаиещё 1

Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев ответил на вопрос о том, как команда находит мотивацию для игры в чемпионате России после трёх чемпионских титулов подряд. По словам хавбека, в этом «сине-бело-голубые» схожи с туринским «Ювентусом» и мюнхенской «Баварией».

Оздоев сравнил «Зенит» с «Ювентусом» и «Баварией»
Фото: ReutersReuters

«Когда говорят, что после серии чемпионств мотивация пропадает, это просто чье-то мнение. Скажите это "Баварии", "Ювентусу". Я, например, не люблю проигрывать даже на тренировках. Каждый наш игрок выходит на поле с желанием выиграть. Наверное, поэтому мы и становимся чемпионами каждый год» - цитирует Оздоева официальный сайт клуба.

Напомним, для того, чтобы выиграть четвертое чемпионство подряд «Зениту» нужно набрать шесть очков в четырёх оставшихся матчах сезона.

Футбол,Магомед Оздоев,Зенит,
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